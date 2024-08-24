“Koşşi”de (Üçşehitler) kurulan çöp alanındaki durumun, çok büyük miktarda evsel atık atılması ve bunların tesiste işlenememesi nedeniyle gittikçe kontrolden çıktığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre “işlenip geri dönüştürülmesi ve lisanslı yerlere götürülüp depolanması gerekirken ekonomik durum nedeniyle bu yapılamıyor. Bunun yerine gömülen evsel atıklar günbegün yükselen bir çöp dağı haline geldi. AKEL milletvekillerinden oluşan bir heyetin çöp alanını ziyaret ederek durumu yerinde incelediği ve konuyu, ivedi olarak görüşülmek üzere Rum Meclisi Çevre Komitesi’nin gündemine yazdırdığı kaydedildi.