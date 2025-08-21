Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komite Üyesi Osman Zorba’nın cumhurbaşkanlığına aday olacağı duyuruldu.

KSP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bizim adayımız, işçinin, emekçinin, köylünün, memurun, öğrencinin, gençlerin ve ezilen kadınların tarafındadır. Cumhurbaşkanlığı’na adaylığımız, bu düzeni kabullenmeyenlerin, ‘Bağımsız ve özgür bir Kıbrıs mümkün’ diyenlerin iradesidir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Osman Zorba’nın özgeçmişi şöyle aktarıldı:

“1960 Yeşilköy, Mağusa doğumlu olan Osman Zorba, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenimi İngiltere’de Middlesex Polytechnic’te yaptı. Üniversiteden Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra İngiltere’de şirketlerde ve üniversitelerde araştırmacı olarak çalıştı. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’da beş yıl araştırma görevlisi olarak çalışan Osman Zorba 2010 yılında Kıbrıs’a döndü. Kıbrıs’ta on bir yıl çalıştıktan sonra erken emekliye çıktı. Zorba, KSP Parti Merkez Komitesi üyesidir.”