Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılanma sürecinin yanı sıra bugün de okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S. ile birlikte ilk tahkikat (PI) duruşması için mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, her iki sanık, toplam 130 davadan itham edildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 17 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

- Savcı, davaları tek tek okudu

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren duruşmada iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu.

Savcı Güçlü, bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmeye başlanacağını belirterek, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Sanık avukatları bu talebe itiraz etmedi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın 17 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

-Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

- Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G’nin, asistanı B.Ö., ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.