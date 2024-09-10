Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 30 Eylül'e ertelendi.

- Avukatlar

Mahkemede söz alan sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili ciddi problem olduğunu, savcı ile görüştüğünü, mahkemeye verilen emarelerle ilgili müracaat yaptıklarını belirtti.

Gelmesini bekledikleri birçok dosya olduğunu kaydeden Zeki, “İlk tahkikat (PI) duruşmasında bize verilmeyen bir çok dosya var. Sahte diploma meselesiyle ilgili teminat süresi doldu ancak bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok.” dedi.

Sanık B.Ö'nün avukatı Hasan Yücelen ise henüz evrakları alamadıklarını söyledi.

- Savcı

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise, dosyaların çok çetrefilli olduğunu belirtti, tüm davalarla ilgili ilk tahkikat duruşmasının yapılmasının elzem olduğunu aktardı.

İki sahte diploma meselesiyle ilgili mütalaa verildiğini kaydeden Savcı İldeniz, tüm dosyaların eylül sonu geleceğini belirtti.

-Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.