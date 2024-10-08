Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dört kişilik bir ailenin açlık sınırını Eylül 2024 itibarıyla 27 bin 144 TL olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nden alınan verilere göre, yetişkin bir kadının aylık zorunlu gıda harcaması 6 bin 990 TL, yetişkin bir erkeğin ise 7 bin 300,80 TL olarak hesaplandı.

KTAMS açıklamasına göre 15-19 yaş çocuk için bu tutar 7 bin 716,60 TL, 4-6 yaş çocuk içinse 5 bin 136,90 TL oldu.

Ayrıca, İstatistik Kurumu'nun Eylül 2024 verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat azalması kaydedildiği, bu nedenle açlık sınırında bir önceki aya göre düşüş yaşandığı belirtildi. Ülkede Eylül 2024 itibarıyla yüzde 2,53 oranında enflasyon olduğu da bildirildi.