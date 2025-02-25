Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), dün, Yunan Dili Derneği ve Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile iş birliği protokolü imzaladı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, “Bu protokol kapsamında KTAMS üyeleri ile Atatürk Öğretmen Akademisi personeli (akademik, idari ve diğer personel) ve öğrencilerine, özel indirimli ücretle Yunanca dil kursları düzenlenecek.

Mart ayı itibarıyla başlayacak kurslara dışarıdan katılmak isteyenlerin de kayıt yaptırabileceğinin belirtildiği açıklamada, kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için KTAMS ve Atatürk Öğretmen Akademisi ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.