Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından üye firmalarda çalışan teknik personele yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Önceliğimiz” sloganıyla başlatılan eğitim programları tamamlandı.

Birlikten verilen bilgiye göre, birliğe bağlı firmalarda görev yapan teknik personelin iş güvenliği bilincini artırmak amacıyla düzenlenen ve 160 teknik personelin katılım gösterdiği eğitimler, Mağusa, Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

İş kazalarının önlenmesi, güvenli çalışma yöntemleri, elektriksel risklerin azaltılması, yasal yükümlülükler ve sorumluluklar konularında kapsamlı bilgi aktarılan eğitimler, iş güvenliği uzmanları Gürel Çelebi (Kıb-Tek İSG Uzmanı) ve Ercan Köseoğlu (Emekli Kıb-Tek Tesisat Kontrol Müfettişi) tarafından verildi.

Eğitimlerde ayrıca kişisel koruyucu donanımların önemi, risk analizi ve alet kullanımı konuları da kapsama alındı.

-Sılalı: “Kazaların Temel Nedeni Eğitimsizlik ve Bilgisizlik”

KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, eğitimlerin kapanışında yaptığı açıklamada, son iki yılda elektrik kaynaklı art arda kazaların yaşandığını dile getirerek, özellikle elektriksel güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşanan yangın olayları olduğunu söyledi.

Elektrik çarpmaları ve yüksekten düşme sonucu ölümlerin yaşandığını belirten Sılalı, “Birliğimize üye firmalarda çalışan personel arasında elektrik çarpmasına bağlı ölüm veya yangın vakası yaşanmamıştır. Ancak üye olmayan kişiler tarafından yapılan işlerde, eğitimsizlik ve mevzuat eksiklikleri nedeniyle üzücü kazalar yaşanmaktadır.” dedi.

Kazaların önlenmesi için bilinçli ve eğitimli iş gücünün hayati önem taşıdığını vurgulayan Sılalı, tüketicilere uyarıda bulunarak, yetkisiz kişilere elektrik işleri yaptırmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti.

“İş sağlığı ve güvenliği bizim için sadece bir yükümlülük değil, bir sorumluluk bilincidir.” diyen Sılalı, birlik olarak iş güvenliği kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenli aralıklarla devam ettireceklerini belirtti.

-“Sıfır iş kazası” hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecek

Farklı bölgelere yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler de düzenleneceğini açıklayan KTEMB yetkilileri, birliğin, “sıfır iş kazası” hedefi doğrultusunda sektördeki tüm teknik personelin bilinçlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.