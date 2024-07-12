Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan The Paradise Park’ta dün akşam resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı siyasiler ve basın çalışanlarının katıldığı resepsiyonda, KTGB Başkanı Emin Akkor konuştu.

-Akkor: “Medya okuryazarlığının geliştirilmesi için hazırladığımız projeyi sonbaharda hayata koymayı hedefliyoruz”

KTGB Başkanı Emin Akkor konuşmasında, 11 Temmuz’un Kıbrıs Türk basınının dayanışma günü olduğunu belirterek, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

Ülkede gazetecilik koşullarının iyileştirilmesine yönelik KTGB’nin yürüttüğü çalışmalardan bahseden Akkor, sektör ile akademi arasındaki kopukluğun giderilmesi için atılan adımların başarılı sonuçlar vermeye başladığını kaydetti. Akkor, “Sektörün ihtiyaçlarına göre mezunlar verilmesi ve sektör ile akademinin hassasiyetlerini bir çalıştayla ele aldık. Dört üniversitemizle yaptığımız iş birliği sayesinde gazeteci arkadaşlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik çalışmalara da imza attılar. Son olarak ise iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin üretimleri de onları teşvik etmek amacıyla meslek ödülleri kapsamına alınmıştır.” şeklinde konuştu.

“Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın sıkıntılarını ilk günden beri seslendiriyorduk ve maalesef süreç bizi haklı gösterdi.” diyen Akkor, milletvekilleri, hukukçular ve gazetecilerin katılımıyla, Yasa’nın yanlış yorumlanmasına yol açan ve gazetecilerin mesleklerini yürütmesine engel olan maddelerin tartışılarak önerilerin ortaya konulduğu bir çalıştay düzenlediklerini anımsattı. Akkor, çalıştayda hemfikir olunan maddeler üzerindeki çalışmalarını yeni yasama dönemine hazır edeceklerini de ekledi.

Yeni medya teknolojilerinin gelişiminin iletişim özgürlüğüne yeni imkanlar getirdiği gibi yeni sorunları da tetiklediğini söyleyen Akkor, bu noktada medya okuryazarlığının önemine vurgu yaptı. Medya okuryazarlığının geliştirilmesi için ilk adımın atılabileceği bir proje hazırladıklarını da bildiren Akkor, “Finansman bulma çabalarımızın son aşamasında olduğumuz bu projeyi de sonbaharda hayata koymayı hedefliyoruz.” dedi.

Gazetecilik yapma koşullarının iyileştirilmesine dönük çabalarının devam edeceğini belirten Akkor, ödül almaya hak kazananları kutlayarak konuşmasına son verdi.

-2024 Basın Ödülleri…

Konuşmaların ardından 2024 yılı basın ödülleri verildi. Ödül takdimi sırasında sahneye çıkarak söz alan KKTC Trafik Kazaları Mağdurları sözcüsü Gönül Sağır, trafik kazalarının önlenmesine yaptıkları katıdan dolayı MYK Yayıncılık Limited’e plaket verdi. Sağır, MYK Yayayıncılık Limited ve tüm basına destekleri için teşekkür etti.

Efdal Keser başkanlığında Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Erten Kasımoğlu ve Metin Ersoy’dan oluşan KTGB Ödül Komitesi'nin, yapılan müracaatlar ve mevcut yönetmenlik kapsamındaki değerlendirmeleri sonucunda ödül alanlar ise şöyle:

-Geleneksel Basın ve Yeni Medya Yayınlar

Haber: Cemre Cemali (“Yargı Süreçleri Etkileniyor” haberi ile – Kıbrıs Gazetesi)

Röportaj: Tünay Mertekçi (Afrika kökenlilerin sorunlarını aktardığı “Fahişe Muamelesi Yapıyorlar” başlıklı söyleşisi ile – Yenidüzen Gazetesi)

Araştırma/İnceleme: Serap Şahin Acı (“İhmal, Çaresizlik” başlıklı röportajı ile - Yenidüzen Gazetesi)

Spor: Emine Gül Özer (“Sahaların Tozunu Attırıyor” haberi ile – Kıbrıs Gazetesi)

Karikatür: Cemal Tunceri (Vatan Gazetesi)

Web TV araştırma inceleme: Ramazan Çelikel ve Samet Karakoç (Kıbrıs’ta Adalet Arayışı isimli dosya ile - Mykibris.com)

Web program: Yağmur Düşer (Yaşama Katkısı Olsun program ile - Haber Kıbrıs)

Doğan Samer (Geçmişin İzi program ile - Bağımsız Gazete)

Web kültür-sanat programı: İrfan Gündüzler (Vira Dünya programında yer alan Atina tanıtımı ile – Haber Kıbrıs)

-Televizyon

Haber İçerikli Görüntü: Mustafa Sarpten (İSİAS Davasıyla ilgili mahkeme sürecindeki görüntüleri ile – BRT)

TV süreli program: Özlem Tüylüoğlu (Hayata Dair program ile – BRT)

TV Röportaj: Mustafa Alkan – (Rum Lider Hristodulidis ile yaptığı söyleşi ile – Genç TV)

TV Spiker: Ülgen Aksay (Sabah Haber sunuculuğu ile en iyi çıkış yapan –BRT)

TV Kültür-Sanat: Serra Yılmaztürk (Endorfin programı ile – BRT)

-Radyo

Radyo program: Kuzey Tarık ve Şöhret Uzun (Ömür Törpüsü programı ile – Bayrak Radyosu)

Radyo jüri özel ödülü: Tuğba Özer ve Ömer Suay (Yaşamdan Konuklar programı ile – Bayrak Radyosu)

-Özel Ödüller

Süleyman Ergüçlü özel ödülü: Artun Çağa (Ekonomi haberleri ile - Gıynık Gazetesi)

Barış gazeteciliği özel ödülü: Tünay Mertekçi (“Babam Kıbrıs Trajedisi’nin Vücut Bulmuş Haliydi” isimli röportajı ile - Yenidüzen Gazetesi)

Medyada Hakan Çakmak kültür sanat ödülü: İhsan Gürel – (Girne Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerini kitaplaştırması ile)

Gazetecilik mesleğine katkıda bulunan akademik çalışma ödülü: Nuran Öze (“2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Kıbrıs Türk voleybol takımı haberlerinde doğruluk sorunu: enformasyon, misenformasyon, dezenformasyon” başlıklı akademik çalışması ile)

-Hizmet onur ödülleri

Ali Cüneyt Sağdıç, Amber Eker, Derya Bökeyhan, Ece Günser Borucu, Erkan Aksel, Fatma Arpalıklı, Fatma Tahsin Keleş, Gülay Kabasakal, Hasan Kargılı, Hasan Öksüz, Mehmet Aykut İncirli, Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Metehan Ferit Azizoğlu, Murat Doğramacı, Münüre Avaş, Nevra Çağlar, Rasıh Reşat, Rukiye Polatcan, Yılmaz Yakar.”