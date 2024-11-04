Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu’nun Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında soru almamasına tepki gösterdi.

Birlik Başkanı Efdal Keser yaptığı yazılı açıklamada, “UBP Meclis Grubu’nun bu tavrını kınadığımızı ve bundan sonraki süreçte gazetecilere daha saygılı olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığı seçimi sürecini halka en iyi şekilde duyurmak isteyen basın mensuplarının zaman mevhumu gözetmeksizin çalıştığını, saygı görmeyi de hak ettiğini belirten Keser, “Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Meclis Grubu’nun bugün düzenlediği basın toplantısını izleyerek halka en doğru bilgileri aktarmak isteyen basın mensuplarına saygısızlık olarak nitelediğimiz bir davranış sergilenmiştir” dedi.

Basın toplantısını düzenleyen UBP Milletvekillerinin açıklama yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden toplantı salonundan ayrıldığını kaydeden Keser, şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilere, kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla soru sorma ya da sorgulama hakkı verilmeyen bir basın toplantısında çokseslilik, demokrasi ya da özgürlükten söz edilemez.

İstedikleri mesajları verirken basın mensuplarının yapacakları haberlere önem verildiği gibi, sorulan sorulara yanıt vermek de bir saygının göstergesidir. Soru alınmayacaksaydı bunun önceden belirtilmesi gerekirdi.

UBP Meclis Grubu’nun bu tavrını kınadığımızı ve bundan sonraki süreçte gazetecilere daha saygılı olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.”