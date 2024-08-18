Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) son dönemlerde artarak devam eden sorunların teknik boyutlarının araştırılarak, netleştirilmesi için Başbakanlık’tan yetki talep etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili KTMMOB Başkanı Seran Aysal imzasıyla Başbakanlığa yazı gönderildiği bildirildi.

Yazıda, KIB-TEK’in halkın öz varlığı olduğu ifade edilerek, Kurumun, iş görmez hale getirilmesinin karşısında, “sabotaj” iddiası veya her ne ise yaşananların nedenlerinin ortaya çıkarılması için soruşturma yapılması, sebep olanların belirlenmesi, yargılanması ve gerekli cezaların alınması için sürecin takipçisi olunacağı kaydedildi.

-“Kabul edilebilir limitleri fazlasıyla aştı”

Başbakanlığa gönderilen yazıda, KIB-TEK’te son dönemlerde artarak, devam eden sorunların halka, çevreye, sağlığa ve ekonomiye özetle ülkeye verdiği zararların, kabul edilebilir limitleri fazlasıyla aştığı belirtilerek, “sabotaj” iddiasına dikkat çekildi.

Bu iddianın araştırılması, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması ve sorumlular ile ilgili yargı sürecinin başlatılması gerektiği kaydedilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Başbakanlık’tan KIB-TEK’in üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin de içinde bulunduğu duruma etki eden; satın alma süreçleri, makine bakımları ve arızaları, alınan yakıt ve yakıtın niteliği, altyapı, sözleşmeler, yedek parça ve tedariği ile planlama da dahil yaşanan sorunlar ve yaşatılanların teknik boyutlarının araştırılarak netleştirilmesi için KTMMOB’ye yetki verilmesini talep etmekteyiz.”

Yazıda, bu teknik çalışma talebinin “sabotaj” olabileceği iddiasının soruşturulmasının sağlıklı değerlendirilmesine direkt etki edeceği belirtildi.