Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde, okullarda ve öğretmenlerin hakları ile çalışma koşullarında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada eğitimde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyerek, bu sorunlar çözülmediği takdirde oluşacak kaosun sorumlusunun hükümet olacağını dile getirdi.

Eylem, yaptığı konuşmada, "Bir kez daha sesimizi duyurmak için buradayız. Çünkü kulaklar sağır, gözler kör oldu. Eğitimde yığınla sorunumuz var, ancak hükümetin tek derdi Meclis Başkanı'nın kim olacağı." dedi. Eğitim sistemindeki öğretmen eksikliklerine değinen Eylem, geçici istihdam planlarının gerçek ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Eylem, "Özel eğitim öğretmenleri ve rehber öğretmen atamaları yapılmıyor, çünkü Türkiye'den öğretmen getirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanca derslerine yönelik tutuma da değinen Eylem, "Yunanca derslerini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. İhtiyaç sekiz öğretmendi, sadece iki atama yapıldı.” dedi. Eğitimdeki yapısal sorunların devam ettiğini belirten Eylem, "Okullarımız depreme dayanıksız, Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda deprem riski varken hiçbir rapor ortada yok." şeklinde konuştu.

Eylem, öğretmenlerin çalışma koşullarının kötüleştiğini belirterek, hükümetin öğretmenlere yönelik tehditkâr genelgeler yayımladığını söyledi; "Öğretmenler, yasa dışı genelgelere boyun eğmeyecek. Direndiğimiz için bize baskı yapıyorlar, ancak mücadelemiz sürecek." dedi. Eğitimde tam gün uygulaması ile ilgili de eleştirilerde bulunan Eylem, "Mevcut koşullarda tam gün eğitim maskaralıktan ibarettir. Öğrenciler aç kalıyor, okullarda inşaat gürültüsü ve tozla boğuşuyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak, hükümete çağrı yapan Eylem, "Bu sese kulak verilmezse, doğacak kaosun sorumlusu hükümet olacaktır." dedi.

-Gökçebel: "Eğitim Bakanlığı sorun çözme yetisini yitirdi"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Başbakan'la görüşme talep ettiklerini dile getirdi.

“Eğitim Bakanlığı artık sorun çözme yetisini tamamen kaybetmiştir.” diyen Gökçebel, Bakanlığın rüşvet, torpil ve yolsuzluk merkezi haline geldiğini iddia etti.

Okullardaki deprem riskine dikkat çeken Gökçebel, iki yıldır birçok okulun deprem risk raporlarının yayımlanmadığını söyledi.

Öğretmen eksikliklerine de değinen Gökçebel, "Orta eğitimde 48 okulda 1.400 saatin üzerinde ders boş geçiyor. Bakanlık, öğretmen eksiklerini tamamlayamıyor" dedi. Ayrıca, bazı okulların konteyner alanlarına dönüştürüldüğünü belirten Gökçebel, eğitimdeki bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Gökçebel, Başbakan'la görüşme talebini yineleyerek, “Son ikazımız Sayın Başbakan'adır. İsterse bizimle görüşmez ama sonrasındaki sorumluluğu üstüne almak zorundadır.” dedi.