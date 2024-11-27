Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs adına AKEL’in davetlisi olarak Brüksel’de Avrupa Parlamentosu iki toplumlu ziyaret programına katıldığı belirtildi.

Sendikanın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında Parlamentoda AKEL ve Sol Grup, “Kıbrıs Barış Süreci: İleriye Giden Yol” başlıklı bir seminer düzenledi.

AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Georgios Georgiou, AKEL Genel Sekreteri Stephanos Stephanu, AKEL Merkez Komite üyesi ve Kıbrıs Masası Sorumlusu Tomazos Çelebis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı olarak 2019 yılında görev yapan ve aynı dönem müzakere heyeti üyesi olan Erhan Erçin, Belçika İşçi Partisi’nden Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Sol Grup Başkan Yardımcısı Marc Botenga, Avrupa Komisyonu'nun DG REFORM Genel Müdür Vekili Judith Rosa’nın konuşmacı olduğu seminerde, Kıbrıs sorunuyla ilgili durum, gelişme ve görüşler paylaşıldı.

Açıklamada, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in “Kıbrıslı Türklerin iradesinin elinden alındığı" yönünde eleştirilerde bulunduğu, ülkedeki sorunlarla ilgili bilgi verdiği, eğitimde yaşanan sorunlara da değindiği ve "AB’nin Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesine karşı önlem alması, gerekirse hukuk mücadelesi başlatması çağrısı" yaptığı kaydedildi.