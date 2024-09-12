Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Lapta’da kurulan konteyner sınıflara tepki göstererek, sınıfların bulunduğu dere yatağı üzerine dolgu yapılmış alanın "büyük tehlike arz ettiğini" söyledi.

Eylem, Lapta Yavuzlar Lisesi altıncı sınıfların pazartesi eğitime bu alanda başlanmasının öngörüldüğü ancak çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliği olmadığı" görüşünü ifade etti.

“Okullar binasız, olan binalar tehlikeli inşaat alanı veya prefabrik.” diyen Eylem, okulların açılacak durumda olmadığını öne sürdü.

Okullarda eksik öğretmen kadroları olduğuna da işaret eden Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konulardan hiç bahsetmediğini söyledi; “Her şey yolundaymış gibi bize güzel masallar anlatıyor. Aklımızla dalga geçiyor.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS, Lapta'da eski huzurevi ve gençlik kampı yanında kurulan konteyner sınıfları ziyaret ederek, basın açıklaması yaptı.

- Eylem

Sendika Başkanı Selma Eylem, konteyner sınıfların kurulduğu alanın dere yatağı üzerine dolgu yapılmasıyla yaratıldığını belirterek, bunun tehlike arz ettiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamasında öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliğinden bahsettiğini hatırlatan Eylem, “böyle bir alanda ve 13 okulumuzda inşaatlar halen devam ederken, pazartesi öğrencileri, öğretmen ve çalışanları inşaat alanına sokacak bir anlayış hangi can güvenliğinden bahsediyor?” diye sordu.

Yapılan konteyner sınıflar için maliyetin, ifade edilen rakamlardan daha fazla olduğunu ileri süren Eylem, “Bu parayla kaç tane okul yapabilirdi? Kaç tane sınıf, bina yapabilirdi? Çıksın bunları açıklasın.” dedi.

“Okulların açılacak durumda olmadığını, bina sıkıntısının yanında eksik öğretmen kadrolarının da olduğunu” söyleyen Eylem, 20 branştan 53 öğretmen kesintisi yapıldığını ancak bundan hiç bahsedilmediğini öne sürdü.

Eylem, Bakan’ın açıklamalarına ilişkin “Her şey yolundaymış gibi bize güzel masallar anlatıyor. Aklımızla dalga geçiyor.” ifadelerini kullandı; sıkıntıları gözler önüne sermeye devam edeceklerini kaydetti.

- Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, konteyner sınıfları savaş döneminde askerler tarafından kurulan “sahra binalarına” benzeterek, “sahra okulları dönemine geçtik.” dedi.

Gökçebel, konteyner sınıf alanındaki güvenlik endişelerini paylaşarak, Bakanlığının bunu göz ardı ettiğini, başka konularda konuştuğunu savundu. Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı’nı Sendika’dan herhangi birinin de yer alacağı bir yayına katılmaya davet etti.

Eğitimin yeni döneminde öngördükleri sıkıntılara değinen Gökçebel, “Nereden tutsak elimizde kalacak bir süreç yaşıyoruz." ifadesini kullandı.