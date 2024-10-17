Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "eğitim, sağlık gibi sektörlerde sorunlara çözüm üretilemediğini, ayrıcalıklı kesimlere ülke kaynaklarının verildiğini, konu çalışan haklarına geldiğinde ise bütçe ve kaynak noksanlığının öne sürüldüğünü" iddia etti.

Sendika saat 11.30’da Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, "hazırlık ödeneği ve grev kesintileri dahil öğretmenin yasal haklarından tasarruf edenlerin artık oturdukları koltuklarda rahat oturamayacaklarını" ileri sürdü;

toplumun artık fiziksel eylemlere hazırlıklı olması gerektiğini, pasif ve aktif direnişler gerçekleşeceğini söyledi.

Basın açıklaması sırasında “Geleceğin Mimarı Öğretmenlerdir; Maliye Bakanı Değil” ve “Sadaka Değil, Yasal Haklarımızı İstiyoruz” pankartları açıldı.

-Eylem: "Öğretmenin de okullar gibi yüzlerce sorunu var"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, öğretmenin de okullar gibi yüzlerce sorunu bulunduğunu ve eğitimde yaşanan sıkıntıların yükünü okul yönetimleriyle öğretmenlerin çektiğini kaydetti.

Öğretmenin yasal haklarının dahi sorgulanır hale geldiğini söyleyen Eylem, hazırlık ödeneklerinin ödenmediğini, sendikaların defalarca yazılı olarak da sunduğu çözüm önerilerininse dikkate alınmadığını savundu.

Öğretmenin, bu yapılanlara müsaade etmeyeceğini, yasal haklarını tartışılır hale getirmeyeceğini ve mücadele edeceğini belirten Eylem, artık ülkeye verebilecek hiçbir şeyi kalmadığını ileri sürdüğü Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi gerektiği görüşünü ifade etti.

Eylem, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlara tüm halkın şahit olduğunu da söyleyerek, "bireysel çıkarların toplum çıkarlarının üzerinde tutulduğunu ve koltuk derdinde olunduğunu savundu.

-Gökçebel: “Tasarruf sadece çalışanlar üzerinden yapılmamalı; ülkenin kaymağını yiyenlere bakılmalı”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ülkede vergi afları yaşandığını, yüzde 70’lik kayıt dışı ekonomi bulunduğunu örtülü ödeneğe büyük paralar ayrıldığını, makam arabaları için yüksel harcamalar yapıldığını ve “ayrıcalıklı” kesime arazilerin peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Tüm bunlar olurken “bordro mahkûmu” konumunda olduğunu savunduğu çalışanların haklarının budandığını ve bütçe öne sürülerek “kaynak yok” açıklaması yapıldığını söyleyen Gökçebel, bunun bir tercih meselesi olduğunu kaydetti. Gökçebel, ülkede tüm cezai müeyyidelerin de çalışanlara uygulandığını kaydetti.

“Bu ülkede tasarruf sadece çalışanlardan yapılmasın, ülkenin kaymağını yiyenlere de bakılsın" diyen Gökçebel, "okullar dökülürken, öğretmen hakları üzerinden tasarrufa gidilmeye çalışıldığını ve Anayasa’nın hiçe sayıldığını" iddia etti.

-Pazartesi Maliye Bakanlığında toplantı, yarın Başbakanlık önünde ...Pasif ve aktif direnişler

Pazartesi kamuda yetkili 5 sendikanın Maliye Bakanlığındaki toplantıda bir araya geleceğini, yarın da eylem için Başbakanlık önünde olacaklarını söyleyen Gökçebel, toplumun artık fiziksel eylemlere hazırlıklı olması gerektiğini, pasif ve aktif direnişler gerçekleşeceğini ifade etti.

Yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerin sonlandırılmasıyla ülke kaynaklarının topluma yetebileceğini kaydeden Gökçebel, her çalışanın ülkede insanca yaşamaya hakkı olduğunu ve öğretmenlerin toplumun geleceği için mücadeleye hazır olduğunu bildirdi.