Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın, öğretmen eksikliği başta olmak üzere sorunlar yaşanan Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu ile Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yarın saat 10.30’da “hâlâ kadrosunda 6 öğretmeni eksik olması nedeniyle boş geçen dersleri ve 40’ın üzerinde öğrenci sayısıyla kalabalık sınıfları olan” Mağusa Çanakkale Ortaokulu’nda olacaklarını ve basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Eylem, saat 11.00’de ise aynı şekilde kadrosunda 5 eksik öğretmeni olması nedeniyle dersleri boş geçen ve konteyner sayısı 30'a çıkarılan Namık Kemal Lisesi’ne giderek burada da basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

Eylem açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla okulları bir hafta geç açan hükümetin gerekçesinin atanacak kadroların tamamlanmaması olduğuna işaret ederek “Oysa gerçek; eğitimin kurultaya, siyasete kurban edilmesiydi, geçici öğretmen meselesiydi. Okullar açılalı 2 haftayı geçmiştir. Hâlâ neredeyse tüm okullarımızda 74 eksik kadro vardır ve binlerce ders saati boş geçmekte, çocuklarımızın eğitim hakkı ellerinden alınmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Sendikanın bu sorunlarla mücadeleye devam edeceğini kaydeden Selma Eylem, “Tüm okullarımızda yaşananları ortaya koymaya, kamuoyu ile paylaşmaya ve bu anlayışa karşı direnmeye devam edecek, herkese eşit eğitim hakkı, bilimsel, laik eğitim ve toplum yapısı, yasal haklar ve çalışma koşulları için mücadeleyi sürdürecektir.” dedi.