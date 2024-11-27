Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, sendikanın kurucularından Arif Hasan Tahsin’in "Asıl önemli olan örgüt ve örgütlü mücadeledir" öğretisini gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Baybora, Arif Hasan Tahsin’in 12. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Arif Hasan Tahsin’i, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.” ifadelerine yer veren Baybora, eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı kimlikleriyle tanınan Arif Hocanın, 1968’de KTÖS’ü arkadaşları ile birlikte kurarak öğretmen hareketine öncülük ettiğini belirtti.

Baybora mesajda şu ifadeleri kullandı:

“ ‘Aynı yolu yürüyenler farklı yere varamazlar’ diyerek genç nesillere yol gösterdi, onları daima destekledi. Kendi görüşlerini sendikasının görüşleri yapmak yerine, sendikasının görüşlerini kendi görüşleri yapmayı tercih etti. Bürokrasi sendikacılığı yapmadı, öğretmen haklarını, eğitimi öncelledi, toplumsal sorunlar ile öğretmen sorunlarını birleştirdi.

Toplumun örgütlü mücadelesine inanan ve Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duracağı birleşik bir Kıbrıs hayalini savunan Arif Hoca, fikirleriyle bir lider olarak bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

Bizler de, kurucularımızın izinden giderek her yıl kurucularımız adına düzenleyeceğimiz farklı panellerle mücadele mirasını yaşatacağız. Onun ‘asıl önemli olan örgüt ve örgütlü mücadeledir’ öğretisini gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğiz.”

-Tahsin’i anmak amacıyla etkinlik düzenlenecek

Arif Hasan Tahsin’in 12. yıldönümü dolayısıyla 12 Aralık Perşembe günü saat 18.30’da KTÖS Konferans Salonu’nda etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik çerçevesinde “Krizler ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” konulu panel yapılacak.

Açılış konuşmasını Gazeteci Serhat İncirli’nin yapacağı panelin moderatörlüğünü Burak Maviş üstlenecek, Araştırmacı-Yazas Hamide Rencüs, Prof. Dr. Sertaç Sonan, Dr. İpek Borman sunum yapacak.

Sol Anahtarı grubunun konser vereceği etkinlik resepsiyon ile sona erecek.