KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Elektrik zammının bedelini vatandaş değil, KIB-TEK’i yönetenler ödemelidir!” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, yöneticilerin ihalesiz akaryakıt alımı yaptıklarını fakat faturayı vatandaş ödediği kaydedildi.

“Siz şaibeli istihdamlar yapın ama zararı vatandaş ödesin. Siz kuruma yatırım yapmayın ama derdini vatandaş çeksin. Siz kurumu zarara uğratın bedelini vatandaş ödesin.” İfadelerini kullanan Maviş, hayat pahalılığını yüzde 1’lerde açıklayan hükümetin elektriğe önce yüzde 15, şimdi ise yüzde 7 zam yapmasının izahı olmadığını ve bu durumun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Hem KIB-TEK yönetimi hem de ilgili bakanlığın koltukta kalması uğruna, zamların yanında pahalılaşacak mal ve hizmetler için vatandaşın ikinci bir bedel ödeyeceğini dile getiren Maviş, şu ifadeleri kullandı:

“Efendiler! Vatandaş temel gıdaya nasıl ulaşırım, nasıl barınırım, çocuğuma nasıl bakarım derdindeyken, geçinemezken, kışı battaniyeye sarılıp geçiremez! Bir kilo ete muhtaç ettiğiniz vatandaşı, yargılayıp, hapse düşürenler; Bir kurumu zarara uğratıp, bedelini vatandaştan talep edemezler! Tüm bu rezaleti yaratanlar artık bedel ödemeli ve o koltuklarda oturmamalıdır.”