Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okullara bütçe sağlamamakla suçladığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgeyle okullarda kitap ve kırtasiye teminini yasaklamasına “Çocuklarımızın eğitim hakkı için sorunları ortadan kaldırmayan yasaklar değil çözüm üreten bir bakanlık istiyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre Burak Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların yıllardır Eğitim Bakanlığı’ndan tek kuruş bütçe almadan ayakta durmaya çalıştığını savundu. Temizlikten kırtasiyeye, üniformadan sportif etkinliklere, okul gezilerinden yardımcı kitaplara kadar her şey velilerin ve öğretmenlerin sırtına yüklendiğini söyleyen Maviş, Bakanlığın asli görevi olan okullara bütçe sağlama sorumluluğunu yerine getirmediğini kaydetti.

Bakanlığın genelge ile okulların velilere kitap ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı ihtiyaç listeleri vermesini yasakladığını belirten Maviş, buna uymayan öğretmen ve yöneticileri ise yasal işlem uygulamakla tehdit ettiğini savundu.

Bakanlığı çözüm ve çare üretmek yerine, inisiyatif alan ve sorumluluk üstlenen eğitimcileri hedef göstermekle suçlayan Maviş, “Okulları ayakta tutan, eğitim gemisini yüzdüren ve eksikliklerini tamamlayan öğretmenlere teşekkür edeceğine, hedef göster. Konteynerde, şantiyede çocukların güvenliğini sağlamaya çalışan okul yöneticilerinden memnuniyet getireceğine, itibarsızlaştırmaya çalış. Yağma yok! Okullar sahipsiz değil, öğretmen ve okul yöneticileri yalnız değildir. KTÖS olarak, Eğitim Bakanlığı’nın tehdit politikalarını kabul etmiyoruz. Tek bir üyemizin tehdit edilmesine, kendisini baskı altında hissetmesine tahammül göstermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yasaklar değil çözüm üreten bir Bakanlık istediklerini vurgulayan Maviş, “her okula öğrenci sayısına göre doğrudan bütçe; tüm okullara ücretsiz yardımcı kitap ve kırtasiye desteği; kadrolu öğretmen yardımcısı istihdamı; şeffaf, eşit ve sürdürülebilir bir eğitim finansmanı modeli” talep etti.