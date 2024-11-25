Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), fırtınaya rağmen güvenlik tedbiri almadan okulların devamı yönünde karar aldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yazılı açıklamasında, hükümetin “sınıfta kaldığını” savundu. Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılışını bir hafta erteleyebildiğini ancak doğal afet gibi olağanüstü durumlarda kriz yönetemediğini iddia eden Erilen, hızı saate 80 km’ye ulaşan fırtınanın ülke genelinde pek çok zarara neden olduğunu kaydetti.

Erilen, fırtınanın etkisinin süreceği açıklandığı halde, yetkililer ve bazı bakanlıkların sokağa çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılar yaparken, hiç bir güvenlik tedbiri alınmadan okulların devam ettiğini belirtti.

Uğur Erilen, afet ortamında ilkokullar arası futbol karşılaşmalarının da devam edeceği kararı alınmasını eleştirerek, “Çocuklarımızın güvenliği bizler için tartışmasız bir gerçekliktir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.