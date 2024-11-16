Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kurucu Üyesi Yılsay Barlasoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora imzasıyla yayımlanan taziye mesajında şunlara yer verildi:

“Öğretmen hareketinin öncüleri arasında yer alan Yılsay Barlasoğlu, yurtsever ve ilerici kimliğiyle örgütlü mücadeleyi şiar edinmiştir… Yılsay Hoca’mız 1968 yılında başlayan Toplumsal Varoluş Mücadelesini, omuzlarında taşıyarak ilerici öğretmenlere ve geleceğe emanet etmiştir.

Açtığın bu onurlu yolda boyun eğmeden mücadele etmeye devam edeceğiz

Sen rahat uyu Yılsay Hoca’m… Tüm ailenin, sevenlerinin ve öğretmen camiasının başı sağ olsun.”