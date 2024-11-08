Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sanayi üretim koşullarını iyileştirmek ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 13 yıl önce başlatılan elektrik teşviklerinin etkisini yitirdiğini ve neredeyse tamamen ortadan kalktığını kaydetti.

KTSO yazılı açıklamasında, 2011-2016 yılları arasında uygulanan teşviklerin, sanayicilere nefes aldırarak, maliyet yükünü hafiflettiğini, ancak 2018’den itibaren bu teşviklerin güncellenmemesiyle başlayan sıkıntıların, 2024’te teşviklerin neredeyse tamamen kaldırılması ile zirveye ulaştığını belirtti.

2011 yılında yüzde 28,6 gibi etkili bir seviyede başlayan teşvik oranının, 2024’te yüzde 1,1’e kadar düştüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sanayicilerimiz, enerji maliyetlerini kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalırken üretim maliyetleri hızla yükselmiş ve rekabet gücümüz zayıflamıştır. Bu, sürdürülebilir bir sanayi üretimi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

-Çağrımız

Bu tablo, sanayi sektörünün rekabetçiliğini zayıflatabilecek bir tehdit oluşturarak daha etkin enerji politikalarına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Artan enerji maliyetleri ve teşviklerin yok olması, sürdürülebilir bir üretim ortamı sağlamak için yenilikçi enerji çözümlerinin değerlendirilmesini daha kritik hale getirmektedir.”