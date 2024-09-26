Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu, derneğin merhum üyesi Ali Aytaç anısına düzenlenen geleneksel tavla anı turnuvasını gerçekleştirdi.

KTSYD genel merkezinde gerçekleştirilen Ali Aytaç Tavla Anı Turnuvasına üyeler yoğun ilgi gösterdiler. 25 Eylül Çarşamba günü saat 16:30'da başlayan Ali Aytaç Tavla Anı Turnuvasına, Ali Aytaç’ın eşi Fatma Aytaç da katıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Necati Özsoy’un açılış konuşmasıyla başlayan Ali Aytaç Tavla Anı Turnuvasında, Özgür Göksel, Berk Akdora, İrfan Gelengül ve Mustafa Evliya yarı finale yükseldiler. İzaz ikramın da yapıldığı turnuvanın yarı final maçlarının sonunda İrfan Gelengül ve Mustafa Evliya final oynadılar.

Özgür Göksel ve Berk Akdora arasında oynanan 3.lük maçını kazanan Berk Akdora, Ali Aytaç Tavla Anı Turnuvasının 3.sü oldu. Final maçı ise büyük çekişmeye sahne olurken, İrfan Gelengül’ü mağlup eden Mustafa Evliya, turnuvanın şampiyonu oldu.

Birinci gelene İstanbul’a gidiş – dönüş bileti ödülünün, 2. gelene Lefkoşa Eziç Restoran’ta 2 kişilik yemek ödülünün, 3. gelene ise BK Döner’den 2 kişilik yemek ödülünün verildiği Ali Aytaç Tavla Anı Turnuvası’nda sıralama şöyle oldu:

1.Mustafa Evliya

2.İrfan Gelengül

3.Berk Akdora

4.Özgür Göksel