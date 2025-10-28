Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türklüğün onur ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Küçük, “Anadolu’da yedi düvele karşı verilen mücadele, Kıbrıs Türk halkının da varoluş destanına ilham olmuştur” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yalnızca Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir dönüm noktası olduğunu belirten Küçük, “Ankara’da yanan Cumhuriyet meşalesi Lefkoşa’da umut oldu. Kıbrıs Türk halkı, bu ışıkla kendi kimliğini korudu, özgürlük mücadelesini sürdürdü” dedi.

Mesajında, Kıbrıs Türk halkının tarihsel direnişine de değinen Küçük, “Cumhuriyetin temel değerleri olan halk egemenliği, eşitlik ve bağımsızlık, bizim de mücadelemizin temel taşları olmuştur. Kıbrıs Türkü, bu değerlerle ayakta kalmış, bu değerlerle geleceğini inşa etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatı olduğunu ifade eden Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Türklük bir onur meselesidir. Cumhuriyet ise bu onuru taşıyanların yol haritasıdır. Bizler, bu yolu Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında, onunla omuz omuza durmaya kararlıdır”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları rahmet ve minnetle anan Küçük, “Cumhuriyet Bayramı’nı Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularla kutluyor, bu kutlu mirası yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türklük!” ifadelerini kullandı.