Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Avrupa Parlamentosu’nun yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplara yönelik anıt yapılmasını öngören kararını eleştirdi.

Kararın Kıbrıs Türk halkının acılarını görmezden geldiğini belirten Küçük, bunun vicdana aykırı ve ayrımcı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Küçük, Avrupa Parlamentosu’nun bu tutumunun adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Hasan Küçük yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta yaşanan trajedilerin yalnızca bir kesimin değil, her iki toplumun ortak acısı olduğunu hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu’nun bu kararıyla Kıbrıs Türk halkının yaşadığı kayıpların ve travmaların yok sayıldığını belirten Küçük, bu tür tek taraflı yaklaşımların barış ve uzlaşı çabalarına zarar verdiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararın siyasi bir tercih olduğunu ve tarihi gerçekleri çarpıttığını söyleyen Küçük, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren çatışmalarda büyük bedeller ödediğini, kayıplar verdiğini ve mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Bu gerçeklerin uluslararası platformlarda görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hasan Küçük, Avrupa Parlamentosu’nu tarafsızlık ilkesine dönmeye ve Kıbrıs’taki tüm kayıpları kapsayan bir anma yaklaşımı benimsemeye davet ederek, Avrupa kurumlarının adil ve kapsayıcı politikalar üretmesi gerektiğini belirtti.

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Avrupa Parlamentosu’nun kararını kınadıklarını ve bu ayrımcı tutuma karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.