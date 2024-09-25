Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Kıbrıs Türklerinin hak menfaatlerinin korunacağını bir kez daha yinelemiştir ve duygularımıza tercüman olmuştur” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Hasan Küçük şunları kaydetti;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden yaptığı konuşma ile bizleri onurlandırmıştır. Kıbrıs Türk Halkı’nın adanın hem içerisinde hem dışında bulunan tüm haklarının korunacağını, bunun için da Anavatan Türkiye’nin güçlü bir şekilde yanlarında duracağını dile getirmiştir. Sayın Erdoğan’ın özden gelen haklarımızın garanti altına alınması, iki devletli çözüm vizyonumuzun kabul görmesi ve diğer devletlerin KKTC ile her alanda ilişkiler kurması yönündeki çağrısını selamlıyorum. 50 yıl boyunca yürütülen federasyon görüşmelerinin bir sonucunun olmadığını ve artık çağdışı kalan bu görüşme metoduna tekrar dönülmeyeceğini, BM kürsüsünden Güney Kıbrıs heyetine ve tüm dünyaya tekrarlamıştır. Burada artık bizlere düşen kendi yolumuzu Anavatanımız Türkiye ile birlikte çizerken bilimsellikten ödün vermeden milli şuur içerisinde çalışmaktır. Bu vesileyle Sayın Erdoğan’a şahsım ve halkın adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Editör: Kıbrıs Genç Tv