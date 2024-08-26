Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, siyasetin öngörülerin gerçekleşmesi sanatı olduğunu ve dünyaya ayak uydurmak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Genç TV’de katıldığı Gençte Sabah programında Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayan Hasan Küçük, Ulusal Birlik Partisi’nin bir milletvekili ve seçmeni olarak her 3 adayın da neler yapacaklarını görmek istediğini dile getirdi.

“Devletimizi Partiler Üstü”

Kıbrıs Türk Halkı’nın bekasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geçtiğini belirten Küçük, gidecek başka yerleri olmadığını ve devletin partiler üstü olduğunu vurguladı.

Küçük, her 3 adayın da kampanya sürecini yürüttüğünü, açıklamalarda bulunduklarını ancak halkın beklentisinin sorunlarının çözümünün gazete manşetlerinde ya da söylemlerde değil sahada görmek yönünde olduğunu belirtti.

Kendisinin temsil ettiği geniş bir kitle olduğunu kaydeden Küçük, sohbetlerde, toplantılarda ana gündem maddesi olan bu soruların cevaplarının kurultayda aday olan 3 isim tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurultayda kaybedenin olmayacağını belirten Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Öyle bir sonuç çıkacak ki herkes kazanacak UBP kazanacak” dedi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv