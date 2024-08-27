Ülkemiz iş insanlarından Küfi Birinci tarafından kaleme alınan "Her Şeye Rağmen" isimli kitap yayınlandı.

Meral Tekin Birinci Eğitim Spor ve Kültür Vakfı tarafından yayınlanan kitap, Küfi Birinci'nin daha önce sosyal medya üzerinden paylaştığı hayat hikayelerini derlediği bir yayın olarak okuyucular ile buluştu.

1958 yılında Lefkoşa'da doğan Küfi Birinci, 1979 yılında başladığı iş hayatında kendisine ait bir çok şirketin direktörlüğünü yaptı.

Çeşitli dernek ve spor klüplerinde yönetim kurulu üyelikleri de bulunan Birinci, Meral Tekin Birinci Eğitim Spor ve Kültür Vakfı'nın başkanlığını yapıyor.