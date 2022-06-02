1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde TOD Yarışma Ödülleri dağıtıldı

Toplumsal Dönüşüm Vakfı’nın (TOD), Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Rüstem Kitabevinde düzenlenen törenle verildi. Ayrıca katılımcı tüm çocuklara da sertifika dağıtıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan TOD Başkanı Mahide Ergün, amaçlarının, soran, sorgulayan, düşünen ve yaratan çocuklar yetişmesine yardımcı olmak, ayrıca bilim ve teknoloji yanında, insani değerlerin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, çocuklara bu değerlerin kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yarışmada birinciliği Erdoğan Şençağ (Kurtuluş İlkokulu), ikinciliği Özgün Yemenicioğlu (Cihangir Düzova İlkokulu) ve üçüncülüğü Ece Yağmur Kutat aldı.