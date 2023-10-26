10. Telsim Freezone liselerarası müzik yarışmasının ilk öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde bu yıl 10.'su düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın ilk öğretmenler toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yarışma öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilen öğretmenler toplantısına Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinatörü Mustafa Hürses, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve liselerin müzik öğretmenleri katıldı.

10’uncusu düzenlenecek yarışma için daha gelişmiş konseptler üzerine fikir alışverişi yapılan toplantıda, final tarihi 18 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Toplantıda, Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nın son başvuru tarihi ise 22 Aralık 2023 olarak duyuruldu.

-Uzun

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun toplantıda yaptığı konuşmada, 10 yıldır Telsim ile birlikte Liselerarası Müzik yarışmasını düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

10’uncu yıl şerefine çok güzel düşüncelerin ve sahne performanslarının olması gerektiğini aktaran Uzun, Freezone yarışmasının ciddi ve kurumsal bir yarışma olduğunu beliterek, öğrencilere sağladıkları bu deneyim için Telsim’e teşekkür etti.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, 10’uncu yıla özel olarak çok güzel ve farklı konseptlerle bir yarışma olacağını aktardı.

Tanpınar, “Tüm gençlerimizin merakla ve heyecanla beklediği, Kıbrıs’ın en çok ses getiren yarışmasının bu yıl 10’uncusu düzenliyor olmaktan dolayı çok gururluyuz. 'İçindeki Yeteneği Keşfet' sloganıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile çıktığımız bu güzel yolda, çocukların yeteneklerini sergilemelerine, kendilerini sahnede ifade etmelerine öncülük etmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Tanpınar, bu yıl çok daha farklı ve Kıbrıs’a özel konseptler düşündüklerini ifade ederek, hem öğrenciler hem de onlara öncülük eden ve emek veren öğretmenler için çok güzel fikirlerin de olduğunu dile getirdi.

Tanpınar, “Yine yetenekli gençlere ve güzel seslere şahitlik edeceğimizden ve harika bir etkinlik olacağından hiç şüphemiz yok.” dedi.