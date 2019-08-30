11. Ozanköy Pekmez Festivali başlıyor

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 11. Ozanköy Pekmez Festivali, bugün başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, 1 Eylül Pazar günü sona erecek. Festival süresince “gazanda” üç gün boyunca pekmez yapılacak ve şıra dağıtılacak. Festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları yer alacak.

Şair Osman Türkay’ın şiirleriyle ilgili sunum, Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunumun yapılacağı festivalde, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluğu, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi ve Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Halk Dansları Gösterisi sunacak. Festivalde ayrıca Tunç Yükler, Estrellas Latinas, The Healers, Dilara Ferit ve Adrenal, İpek Amber ve Kurtalan Ekspres konser verecek.