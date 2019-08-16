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11. Pulya Festivali bugün başlıyor

11. Pulya Festivali bugün başlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11. gerçekleştirilecek Yeniboğaziçi Pulya Festivali bugün başlıyor. Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10 gün sürecek 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya festivali bugün saat 19.00’da Yeniboğaziçi Festival alanındaki kortejle başlayacak. Açılışı 20:30’da gerçekleştirilecek festival, 21.00’de halk oyunları gösterileri ile devam edecek. 25 Ağustos’ta sona erecek festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar, konserler, gösteriler yer alacak

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