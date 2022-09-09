18. Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında "Kutlama" isimli oyun sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından “Kutlama” isimli oyun sahnelendi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arabahmet Bölgesi’ndeki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ, dramaturgunu ise Dilek Tekintaş yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür İşleri Sorumlusu Barış Refikoğlu tarafından oyuncu Erkan Sever’e gecenin anısına plaket takdim edildi.