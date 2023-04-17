18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali başladı

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 14 Nisan Cuma akşamı “Şampiyon Melekler Anısına” gerçekleştirilen Festival Açılış Konseri ile başladı.

Bellapais Manastırı’ nda yer alan Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO Konseri’nde piyanist Rauf Kasimov, kemancı Ayşe Karaoğlan ve viyolacı Çetin Aydar solist olarak yer aldı.

Festivalde yarın akşamı ECKOduo konseri yer alacak. Japon piyanist Chisato Kusunoki ve Kıbrıslıtürk piyanist Emre Öztek’ in oluşturduğu ECKOduo, Mozart, Brahms, Schubert, Mendelssohn, Dvorak ve Smetana’ nın 4 el piyano eserleri yanı sıra 2 de Kıbrıs Türküsü seslendirecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç'ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alan festivalde 7 Mayıs'ta Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına da bir konser verilecek.

18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Programı şöyle:

“18 Nisan, ECKOduo: Chisato Kusunoki & Emre Oztek 4 El Piyano Resitali

25 Nisan, Halit Sarp & Eser Öktem Keman - Piyano Resitali

28 Nisan, Duo Lamente: kontrtenor Kaan Buldular & Hande Cangökçe, lavta Konseri

2 Mayıs, Pamir Kolat & Atakan Sarı Flüt - Piyano Resitali

4 Mayıs, LBO Senfonik Proje: Film Müzikleri Konseri şef: Eray İnal, solist: Ezgi Akgürgen

6 Mayıs, Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri

7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov' un Öğrencilerinin "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" Yararına verecekleri Konser

10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali "Latin Caz Esintisi"

12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz "15. Yıl Konseri"

Bellapais Manastırı' nda yer alacak tüm konserler saat 20.00' de başlayacak ve giriş biletleri 200 TL’ye temin edilebilecek.

Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’dan temin edilebiliyor.