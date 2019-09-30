18. Zeytin Festivali 4 Ekim'de

18. Zeytin Festivali, 4-8 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik’te gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili basın toplantısı bu sabah Girne Belediyesi Sanat Galerisinde, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün katılımıyla yapıldı.

Güngördü yaptığı açıklamada, 18 yılda zeytin konusunda önemli farkındalıklar yaratan festivalin bu yıl da önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Girne kentinin yapılaşmasından zeytin ağaçlarının da nasibini aldığını ve yeni inşaat izinleri verilirken ağaçların yer değiştirmesinin Belediye tarafından yapıldığını ifade eden Başkan Güngördü, Akdeniz’in simgesi zeytin ağaçlarının dünyaya Kıbrıs ve Suriye üzerinden yayıldığını hatırlattı.

Cuma günü Girne Belediyesi önünden kortejle başlayacak festivalde, zeytin konulu karikatür yarışmasının Zeytinlik köyünde KT Karikatürcüler Derneği katkılarıyla, Ali Nesim adına her yıl düzenlenen yazar ve şairler buluşmasının KT Yazarlar Derneği katkılarıyla gerçekleşeceğini söyleyen Güngördü, ayrıca Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması’nın festival kapsamında olduğunu belirtti.

Zeytinlik Köy Meydanının zeytin, zeytinyağı, çakıstes, el sanatları, çocuklara yönelik eğlence ve yiyecek-içecek stantları ile etkinliğin ana merkezi olacağını anlatan Güngördü, müzik ve halk dansları gösterileri ve çocuklar için oyun alanlarının yenilendiğini söyledi.

TURİSTLERE ÇAKISTES YAPIMI ÖĞRETİLECEK

Bu yıl ayrıca çevre otellerde konaklayan yabancı turistlerin Çakıstes yapımını öğrenmesi amacıyla, sırasıyla zeytin hasadı, zeytin kırma, tuzlama ve kavanoza basma adımlarının canlı yaşatılacağını ve bunun için turistlerin otellerden otobüslerle toplanacağını ve zeytin hasadının ardından Zeytinlik köy evine götürüleceğini kaydeden Güngördü burada siyah zeytin hakkında da turistlere bilgi verileceğini belirtti.

Güngördü, Festival kapsamında Ankara’dan iki profesörün Adaya gelip, iklim değişikliğinin Akdeniz bitki örtüsü üzerindeki etkilerini anlatacağını, yerel tarım uzmanlarının da bilgi ve birikimlerini paylaşacağını ifade etti.

6 EKİM PAZAR AKŞAMI YENİ TÜRKÜ KONSERİ…

Güngördü, Yeni Türkü’nün bu yıl 40. sanat yılını kutladığını da belirterek, 6 Ekim Pazar akşamı Yeni Türkü’nün konser vereceğini, festivalin kapanışı olan 8 Ekim Salı akşamı da Ebru Aydın konserinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Kardeş belediye Anamur’un halk dansları ekipleri ve İzmir’den Girne Ortaokulu’nun da festivalin konukları olacağının altını çizen Güngördü, kültür-sanat, bilardo, tenis, satranç, çocuk etkinlikleri ve zeytinyağıyla ilgili her şeyle festivalin bu yıl da dolu dolu olacağını aktardı.

Katkı koyan tüm belediye meclis üyesi ve belediye çalışanlarına, ayrıca festival konukları, Zeytinlik Muhtarlığı ve köy halkına katkı ve sabırlarından ötürü teşekkür eden Güngördü, festivalin her geçen yıl uluslararası boyutunu daha da büyüttüğüne işaret etti.