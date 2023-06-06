19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, perdelerini dün akşam İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ oyunu ile açtı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun öncesinde Lefkoşa Belediye Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Aykut: “Sanatın birleştirici gücü ile festival her yıl yapılmaya devam ediyor”

LTB’den verilen bilgiye göre, oyun öncesi kısa bir konuşma yapan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, tiyatronun kuruluş dönemini anımsatarak, Yaşar Ersoy öncülüğündeki kurucu kadronun hedefinin Kıbrıs’ta bir tiyatro seyircisi yaratmak ve genç nesli Kıbrıs Türk tiyatrosuna kazandırmak olduğunu belirtti.

4 kişi ile başlanan bu yolda 30 kişilik bir kadroya ulaşıldığını ifade eden Aykut, festivalin 19’uncusunu yapıldığını ve sanatın birleştirici gücü ile festivalin önündeki tüm engellerin aşıldığını dile getirdi.

Başkan Harmancı: “Tiyatro bir direniştir ve en güzel sahnede yaşanabilir”

LTB Başkanı ve Festival Onur Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında kültür-sanatın başkenti Lefkoşa’da Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 19.’sunda yine beraber olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Harmancı, ülkenin pırıl pırıl çocukları, öğretmenleri, yurttaşları ve Türkiye’de 50 bin üzeri kişiyi kaybettikleri depremi yaşadıklarını ve bu olayın hepimiz için hayatın sorguladığı bir dönem olduğunu belirtti.

Onların acısı karşısında saygı ile eğildiğini, hepimizin hayata tutunmak ve geride kalanlar için üretmek durumunda olunduğunu söyleyen Harmancı, “Hayatımızda çok zorluklar olabiliyor ama bir şekilde yılmamalıyız. Bu ülkeyi kendine yurt görenler asla yılgınlığı kabul etmemelidir” dedi.

Sözlerinin sonunda tiyatronun bir direniş olduğunu ve bunun da en güzel sahnede yaşanabildiğini aktaran Harmancı, hangi tarihte olursa olsun salonları her daim dolduran tiyatro seyircisine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu olan İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ seyirci ile buluştu.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi farklı bir kurguda seyirciye sundu.

Oyun sonrası LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e teşekkür plaketi sundu.

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 7 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları’nın "Oscar" isimli oyunu ile devam edecek.

Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.