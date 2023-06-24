19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Red Peter” sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Antilogos Tiyatrosu’nun “Red Peter” oyunu sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alan, Franz Kafka’nın yazdığı oyunu, Neoklis Neokleus’ yönetti. İzel Seylani ve Aleksandros Martidis’in rol aldığı oyun hem Türkçe hem de Rumca oynandı. Oyunu daha rahat takip edebilmek adına üst yazı da vardı.

Oyun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut oyuncu İzel Seylani’ye Festival’in anı plaketi takdim ederken, iki toplum adına böylesi anlamlı bir oyunu festivalde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. İzel Seylani ise Antigolos Tiyatrosu yetkilileri adına konuşmasında, “Tüm Antilogos Yönetim Kurulu’nun kocaman sevgilerini getirdiklerini ileterek, biz bu ülkede tiyatro sanatının emekçileri olarak duruşumuzla, düşüncelerimizle ve hayallerimizle üretmeye ve birlikte Kuzey ve Güney tüm adanın tüm halkının kardeşliğini çağıran, altını çizen projeler üretmeye devam edecegiz. Ve bu memlekete barış gelene kadar bizim dostluğumuz ve sanatsal işbirligimiz devam edecektir.” dedi.