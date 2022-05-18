19 Mayıs Oratoryosu gerçekleştirildi

Gençlik Dairesi, Zirve İzcilik Derneği ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “19 Mayıs Oratoryosu” düzenledi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’de yer alan 19 Mayıs Oratoryosu’nu Meclis Başkanı Zorlu Töre, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekcan, Tiyatrolar Müdürü İdris Demiröz ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren izledi.

Gecenin açılışında konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, izcilerin kısa sürede hazırlanarak başarılı bir sunum gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ulu önder Atatürk’ün gençlere bıraktığı Cumhuriyet'in yansımalarını sahnede gururla izlediklerini vurguladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü anlamak ve onu hissetmenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, geceye katkı koyan herkesi kutlayarak teşekkür etti.

Gecede, Dance Base Art Studıo dansçıları, “Fikrimin İnce gülü” şarkısında lirik dans performansı da sahneledi. Gecenin finalinde Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, geceye katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim etti.