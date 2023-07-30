“2. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması” sergisi açıldı

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı dün yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre açılış Güzelyurt Sergi Salonu’nda saat 18.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Küratör Arif Albayrak açılışta yaptığı konuşmada Güzelyurt Sanat Buluşması’nın ikincisinin düzenlendiğini, bu yıl yurt dışından da sanatçıların katıldığını ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, etkinliğin uluslararası boyuta taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki sanat alanındaki etkinliklerin ülkeyi tanıtma anlamında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da böyle uluslararası bir buluşma ile yaratılan eserlerin evrensel bir dille dünyayla paylaşılmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Etkinliğinin devam ettirilip uluslararası boyuta taşınmasından ötürü Güzelyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Tatar, Güzelyurt’un sanata daha güzel koşullarda destek vereceğine inanç belirtti.

Sergide, 23-30 Temmuz tarihleri arasında Güzelyurt AKM’de 2. Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında sanatçıların yaptığı eserler sergileniyor. Sergi, bir hafta boyunca izlenebilecek.

Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir’in küratörlüğünde yapılan Sanat Buluşması sergisinde, Farida Garayeva (Azerbaycan), Hascen Doğan Esenyel, Farida Hamitnova (Özbekistan), Hüseyin Yalçın Yalçıner (Kuzey Kıbrıs), Miguel Tio (Dominik Cumhuriyeti) Murat Oğuz (Türkiye), Najiba İsmayılova (Azerbaycan), Özlem Deviren Oğuz (Türkiye), Özgem Uğur (Türkiye), Selda Mant (Türkiye), Sevda Mant Şen (Türkiye), Soheyla Shiran (İran), Züleyha Arslan’ın (Türkiye) eserleri yer alıyor.

Açılışta sanat buluşmasına katılan sanatçılara plaket ve katılım belgesi de takdim edildi.