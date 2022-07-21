20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Arslanbek Sultanbekov Girne’de konser verdi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı organizasyonunda Arslanbek Sultanbekov Girne’de konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü vesilesiyle, II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası etkinlikleri altında düzenlenen konser, Atatürk Anıtı Meydanı’nda yer aldı.

Konserde, çeşitli şarkıları seslendiren sanatçı Sultanbekov, konserin açılışında “İşte Türkler Geliyor” adını verdiği eserini Kuzey Kıbrıs Türk halkına armağan ederek, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.