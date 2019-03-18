21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla etkinlik

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KTSYB), 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

KTSYB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Mart Çarşamba günü, saat 11.00’de, “Yitirdiğimiz Şairleri Anma Günü” gerçekleştirilecek. Etkinlik, şair Kaya Çanca’nın Cihangir’de ailesi tarafından restore edilerek “Edebiyat Müzesi”ne dönüştürülmesi hedeflenen evinde yer alacak.

Etkinliğe Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi ile KKTC’deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra şairler ve müzik sanatçıları Halil Akansel ile Mustafa Tozakı katılacak.

Ailenin yanı sıra Değirmenlik Belediyesi ve Cihangir Muhtarlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik herkese açık olacak.

Kaya Çanca'nın evindeki etkinlikten sonra “Şiir Otobüsü” Mağusa'ya devam edecek. Namık Kemal Meydanı’nda şiirler okunacak.

İKİ TOPLUMLU “ŞİİR YÜRÜYÜŞÜ”

Bu yıl ilk kez iki toplumlu olarak kutlanacak olan “Dünya Şiir Günü” kapsamında 21 Mart Perşembe günü ise bir yürüyüş düzenlenecek.

Saat 16.00'da Güney Lefkoşa’de Elefteria Meydanı'ndaki şair Doros Loizou büstünün önünden başlayacak olan yürüyüş boyunca Güney Lefkoşa’daki 3 durağın ardından Kuzey Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı ve Büyük Han’ın önünden geçilecek ve yürüyüş, LTB Bandabuliya Sahnesi'nde sona erecek.

Güney’deki “Kıbrıs Yazarlar Birliği” ile Kuzey’deki “Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği”nin “Şairler Lefkoşa’yı Yeniden Birleştirir” sloganıyla gerçekleştireceği “Şiir Yürüyüşü”ne “OPEK” ve “Unite Cyprus Now” da katılarak destek verecek.

Her durakta 3-4 şairin şiirlerini (Türkçe/ Rumca) olarak okuyacağı “Şiir Yürüyüşü” herkese açık olacak.