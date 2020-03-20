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21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle ortak  mesaj

21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle ortak  mesaj
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 Kuzey Kıbrıs’tan “Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği”  ile Güney Kıbrıs’tan “Kıbrıs  Yazarlar Birliği”, 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle ortak  mesaj yayımlayarak dayanışmalarını  sürdürdüklerini; gelecekte de  ortak  etkinliklerini sürdürme yönünde kararlı olduklarını ifade etti.

Mesajda “Dünyanın her yerinde sosyal bağlar sekteye uğrarken şiir de zorunlu olarak kendi içine çekildi. Bu yıl dünya şiir gününü toplu bir şekilde kutlayamıyoruz” denildi.

İki toplumlu, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış ile ülke bütünlüğünü gözeten ilişki ve etkinliklerini devam ettireceğini belirten iki Birlik, “Geçirdiğimiz bu kötü günlerde tüm Kıbrıs ve dünya halklarına geçmiş olsun der, sanatın sağaltıcı gücüne inanarak Dünya Şiir Gününüzün kutlu olmasını dileriz” dedi.

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