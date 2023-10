Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği' nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde yarın Atakan Sarı & Yiğit Tan "Piyano – Çello" resitali verecek.

Bellapais Manastırı’nda yer alacak resitalde, J.S. Bach'dan "Cello Suite No.5", Senay Uğurlu'dan "This Feeling of Déjà vu", L. Beethoven'den Cello & Piyano için "Sonat No.3" ve F. Chopin'nde "Introduction and Polonaise brillante" seslendirecek. Konser saat 20.30’da başlayacak.

Festival çerçevesinde perşembe akşamı Giuseppe Verdi’nin operası “La Traviata" Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları soprano Burcu Uyar, tenor Ayhan Uştuk, bariton Gürhan Gürgen ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan tarafından sahneleyecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar ve online olarak biletfest.com'dan alınabilecek.