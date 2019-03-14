İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri kapsamında yarın akşam 21. Uluslararası Şiir Şöleni gerçekleştirilecek.



Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre İskele Belediyesi’nin Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu( KIBATEK) ile ortaklaşa düzenlediği şölen kapsamında KKTC’den İlkay Adalı, Bülent Fevzioğlu, Mehmet Kansu ve Ceyhan Özyıldız, Türkiye’den Arife Kalender, Emel İrtem ve Emrullah Alp, Tataristan’dan Çulpan Zaripova Çetin şiir severlerle bir araya gelecek.



Saat 20.00’de başlayacak şiir şöleni İskele AKM’de yer alacak.



ŞİİR VE ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANACAK



Şiir Şöleninde, İskele Belediyesi, KIBATEK ve Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) işbirliğinde bölge okullarında düzenlenen şiir yazma yarışmasının da sonuçları açıklanacak. Dereceye girenlere ödül ve belgeleri takdim edilecek.

