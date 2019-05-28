23 Nisan ve Atatürk”  konulu resim yarışması ödülleri veriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ilkokul 5. sınıflara yönelik düzenlediği “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Cuma günü verilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cuma günü saat 10.00’da Bakanlık’ta düzenlenecek törende ödüller Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından takdim edilecek.

6 Mayıs 2019 tarihinde Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Şht. Hasan Cafer İlkokulundan Azbiye Yaman’ın eseri birinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Arzum Özboltaşlı’nın eseri ikinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Parmis Kamacı’nın eseri üçüncülüğe ve Gelibolu İlkokulundan Sena Şafak’ın eseri mansiyon ödülüne layık görülmüştü.

İlk üç dereceye giren eserler pul olarak bastırılırken eser sahiplerine sırasıyla 750TL, 500TL ve 250TL’lik para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü alan resim ise İlk Gün Zarfı olarak bastırıldı.

“23 Nisan ve Atatürk” konulu pul serisi 19 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle çıkarılmıştı.