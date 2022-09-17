23’ncü TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa ayağı yapıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının 23’üncü Opera Günlerinin Bursa ayağı yapıldı. Konserde KKTC’yi temsilen opera sanatçısı Havva Özdemirağ sahne aldı.

Opera Günleri Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKSOY iş birliğinde 1994 yılından beri düzenleniyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC’yi temsilen konserde sahne alan Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni şarkısını seslendirdi.

TÜRKSOY Opera Sanatçıları, yarın akşam yapılacak İzmir konserinin ardından, KKTC konserleri için KKTC’ye gelecek, KKTC konserlerinin ilki 20 Eylül Salı KKTC Gazimağusa Othello Kalesi’nde, ikincisi de 21 Eylül 2022 Çarşamba Girne Bellapais Manastırı’nda yer alacak. KKTC’yi temsilen Piyano eşliğinde sunulacak konserler saat 20.00’da başlayacak, halka açık ve ücretsiz olacak.

Opera Günlerine Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den opera sanatçıları gelecek.

Bu yıl Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov’un doğumunun 100. yılına ithafen gerçekleştirilecek etkinlikte Othello Kalesi ve Bellapais Manastırı’nda Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan bir de fotoğraf sergisi olacak.