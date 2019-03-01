Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen 23’üncü Resim Çizme Yarışması yarın yapılıyor. Gazimağusa ve civar köylerden bin öğrencinin katılacağı yarışma iki okulda gerçekleşecek. 1’den 5’e kadar olan sınıflar yarışmaya Çanakkale Ortaokulu’nda saat 09.00’da ana sınıflar Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda saat 10.00’da girecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen ve 23 Şubat ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival programında şunlar da var:

“15 Mart Ses Buluşması Yarışması Finali, 8 Nisan Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan Tarih Avcıları Yarışması, 21 Mayıs Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs Resim ve Mektup Yarışmaları Ödül Töreni ve Sergileri, 27 Mayıs Dans Buluşması, 29 Mayıs MKD Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi, 31 Mayıs Yürüyüş, Gösteri ve Konser etkinlikleri.