28. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi a açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 28. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi dün Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan’ın da katıldığı gecede dereceye girenlere ödülleri verildi.



Açılış ve ödül töreninde, Sermin Dikmen Töre ile Tuğrul Enver Töre, Piyanist Narden Sonel eşliğinde mini bir opera resitali verdi.



Resitalin ardından konuşan Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın yaşamı hakkında bilgi vererek Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı hizmetleri hatırlattı.



HAMZAOĞULLARI: “SANAT, HER TÜRLÜ İZOLASYON ENGELİNİ BİREYSEL OLARAK AŞABİLEN BİR UNSURDUR”



Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, ülkede, nüfus oranına göre fotoğrafçılığa gönül vermiş çok sayıda değerli fotoğrafçı bulunmasından ve onların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kişilerin amatör ruhları ile birçok profesyonel eser ürettiğini ve bu eserleri ile de uluslararası yarışmalardan hatırı sayılır çok kıymetli ödüller kazandıklarını vurguladı.



Fotoğrafçılığa gönül veren sanat emekçilerini başarılarından ötürü kutlayan Hamzaoğulları, bu yılki Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi kapsamında Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkı ve emeklerinden dolayı, fotoğrafçılık duayeni Mustafa Tevfik İleri’ye de onur ödülü sunmayı uygun gördüklerini belirtti.



Bu yıl ayrıca Kıbrıs Türk siyasi tarihinin sembolü olan Ziya Rızkı adına düzenlenmiş Ziya Rızkı Özel Ödülü’nü de verdiklerini ifade eden Hamzaoğulları, etkinliğe katılan tüm fotoğrafçılara ve sanatseverlere teşekkür etti.



BURHAN: “SANAT ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖYLESİ BİR ETKİNLİĞİN 28’İNCİSİNİN DÜZENLENİYOR OLMASI KUTLANACAK BİR OLAY”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, ülkede süreklilik göstererek gelenekselleşen, özellikle de sanat alanında gerçekleştirilen başarılı etkinliklerin parmakla gösterilecek kadar az sayıda olduğunu vurguladı.



Günümüzde herkesin fotoğraf çektiğini ancak estetik anlayışına sahip kişilerin fotoğraf sanatını icra edebildiğini belirten Burhan, estetik değer taşıyan her şeyin değer kazandığını ifade ederek, estetik anlayışının ülkenin her alanına yayılması temennisinde bulundu.



TÖRE



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu, Töre Kıbrıs Türk toplumu etnik bir yapıya sahip olsada arasında yaşayan çok sayıda yabancı bulunduğunu ve kendi kültürümünü yaşatırken onların kültürüne de saygılı olmak gerektiğini kaydeti.



Töre, ülkenin öne çıkan değerlerini yaşatarak kültürü yaşatmak gerektiğinin altını çizdi.



Bu bağlamda ulusal mücadelede öne çıkan kişilerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Töre, Ziya Rızkı ve Osman Örek gibi isimlerin anılarak yaşatılmayı hak ettiklerini kaydetti.



KAZANANLAR



Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkılarından ötürü 28. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde onur konuğu olan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’ye onur ödülü takdim edildi ve sırasıyla kazananlara ödülleri verildi.



Fotoğraf sanatçıları Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’tan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri neticesinde belirlenen sonuçları 5 Kasım’da açıklanan yarışmada ödül kazananlara Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Mümüne Özdemirağ Yağlı’ya tasarlatıp hazırlattığı ödül heykelcikleri verildi.



3 kategoride gerçekleştirilen 28. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü Nilgün Ortaş’ın, Mansiyon Emel Sefer’in, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise Alev Emre Gürsev’in ve Mansiyon da Ayla Merttürk’ün, Gölge ve Silüet kategorisindeki Başarı Ödülü Emel Sefer’in, Mansiyon da Dolgun Dalgıçoğlu’nun oldu.



Yarışmanın Jüri Özel Ödülü Tevfik Ulual’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü Osman Yüksek’in ve Ziya Rızkı Özel Ödülü de Atilla Karaderi’nin oldu. En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Fotoğrafçı Ödülünü ise toplam 7 eseri sergileme alan Buket Özatay aldı.



AÇILIŞ



Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları birlikte yaptı.



Ödüllü fotoğraflarla birlikte toplam 26 katılımcının 68 eserinin yer aldığı 28. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’nin de 3 eseri sergileniyor.



Sergi, 22 Aralık tarihine kadar mesai saatleri içinde, AKM’de sanatseverlere sunuluyor.