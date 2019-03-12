“2’nci Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışması

Yeşil Barış Hareketi, “2’nci Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” yarışmasına 6 Mayıs’a kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu.

8 yaşını doldurmuş, 16 yaşı tamamlamamış herkesin katılımına açık olan yarışmada eserler, kullanılmış kâğıt, karton ve mukavvadan hazırlanacak.

Yeşil Barış Hareketi’nin atıkların geri dönüşüme kazanılmasına yönelik projelerden biri olarak geçtiğimiz yıl hayata geçen Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri (yarışma/sergi) etkinliği bu yıl “The Magic Touch” ve “Nevzat Gökçe Medikal”in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılacak eserlerin yer alacağı sergi, 16 Mayıs’ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. Ödüller de aynı gün düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışmaya katılan öğrenciler eserlerini okul idaresine veya AKM’deki Yeşil Barış Hareketi görevlilerine teslim edebilecek. Başvurular 6 Mayıs saat 16.00’ya kadar kabul edilecek.

Bütün okullara dağıtılan şartname ayrıca, Yeşil Barış Hareketi’nin www.facebook.com/groups/YesilBarisHareketi/files/ veya www.facebook.com/YesilBarisHareketi/bağlantılarından indirilebilecek.

Kıbrıs’ın geleceğine, insana ve çevre sorunlarına karşı duyarlı gençlerin yetişmesine katkı sağlama, atık malzemelerin değerlendirilerek yeniden yaşama kazandırılması, gençleri sanatla buluşturma, atık malzemeler kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkarmayı teşvik etme amacıyla düzenlenen yarışmaya katılanların tümüne katılım belgesi verilecek. Yarışmayı kazanan ilk 4 yarışmacıya da plaket ve hediye verilecek. Yarışmada ilk üç yarışmacı birer bisiklet, dördüncü yarışmacı da özel bir hediye kazanacak.