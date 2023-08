35. Işık Kitabevi Fuarı, 28 Ağustos'ta başlıyor

35. Işık Kitabevi Fuarı, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

“Çıkmaz nerede” sloganıyla 12 gün sürecek fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak.

35. Işık Kitabevi Fuarı’yla ilgili bugün Gençlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Işık Kitabevi Kitap Fuarı Koordinatörü Nahide Merlen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği temsilcisi Cemay Onat Müezzin birer konuşma yaptı.

-Merlen

Işık Kitabevi Kitap Fuarı Koordinatörü Nahide Merlen, 35. Kitap Fuarı'nı yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, ilk yıldan beri çalışanların ve arkadaşlarının emeği birçok kitap okurunun ve halkın desteği ve katılımıyla bugünlere geldiklerini kaydetti.

"Fuarımız halka götürülen ve daha geniş sergilenen kitaplar, yazarlarla buluşmalar, panel, söyleşi ve birçok kültürel etkinliklerle aranır ve özlenir oldu. Toplumun talebi oldu.” ifadelerini kullanan Merlen, 35 yılın özveri ve emeğinin pek de kolay olmadığını fakat başarılarını da bu samimi özveri ve emeğe borçlu olduklarını belirtti.

Kitap fuarlarının artık toplumun hafızasının bir parçasını oluşturduğuna dikkat çeken Merlen, “Her yıl bizde ve dünyada yaşanan iyi ve kötü ne varsa ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal kitap fuarımızın gündemini oluşturmuştur.” dedi.

Sözü olan, uğraş veren ve bir adım atan sanatçı, yazar, araştırmacı, ekonomist ve sosyologlarla bir araya geldiklerini dile getiren Merlen, okur ve katılımcıların katkılarıyla düşüncelerini paylaştıklarını ve çözüm yolları aradıklarını vurguladı.

Araştırmacı ve yazarlara da ürettiklerini paylaşmak için bir alan yarattıklarını ve bir ivme oluşturduklarını dile getiren Merlen, fuarın yarattığı toplumsal etkiden dolayı bu dönemde basılan kitapların da sayısının artmaya başladığını söyledi.

Bu yıl fuar programının başlığını ülkede ve dünyada yaşanan ve giderek büyüyen sorunlardan dolayı “Çıkmaz nerede” olarak belirlediklerini dile getiren Merlen, “Konuyu üretimden tüketime ve tüketememeye, milliyetçilikten, laikliğe 'çıkmaz nerede' başlığı altında birçok panel ve söyleşi ile ele almayı hedefledik.” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Gazeteciler Birliği’nin katkılarının önemine vurgu yapan Merlen, bu yıl Türkiye’den iki yazar-edebiyatçının konuk olacağını ve söyleşi yaparak kitaplarını imzalayacağını belirtti.

-Onur Ödülü Acar Akalın ile Panikos Hrisantu'nun

“Onur Ödülü”nü bu yıl Kıbrıs müziğine yaptığı katkılar ve halka mal oluşu ve onurlu duruşundan dolayı Acar Akalın’a vereceklerini açıklayan Merlen, ayrıca yıllardır Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum dostluk ve barışı için çektiği belgesel filmlerle Kıbrıs sinemasının oluşumuna katkı koyan ve bu mücadelede hiç yılmayan Panikos Hrisantu’ya da onur ödülü vermeyi uygun bulduklarını kaydetti.

-Sanat Edebiyat Hizmet Ödülü Hakkı Yücel'e

Sanat Edebiyat Hizmet Ödül’ünün de bu yıl 5'incisini Hakkı Yücel’e vereceklerini dile getiren Merlen, programın oluşumunda yer alan katılımcılara, maddi ve manevi destek veren kuruluşlara ve fuar afişini hazırlayan Nilgün Güney’e teşekkür etti.

-Müezzin

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği temsilcisi Cemay Onat Müezzin de, 35. Işık Kitabevi Fuarı’nı selamladı katkı koymakta da onur duyduklarını kaydetti.

Işık Kitapevi’ne, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmasından dolayı teşekkür eden Müezzin, 35. Işık Kitabevi Fuarı programını okudu.

-Onurer

Gazeteciler Birliği Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer ise 35. Işık Kitabevi Fuarı’nın düzenlediği paneller ve ödül törenlerinin önemine dikkat çekti.

Bu yıl ki konunun “Çıkmaz nerede” olduğunu ve cevabının da “her yerde” diye verilebileceğini dile getiren Onurer, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Kıbrıs Türk Medyasında çıkmaz” konulu paneli olacağını ve bu konunun önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın her yerinde her sektörün ve her alanın çıkmazdan geçtiğini dile getiren Onurer, özellikle medya sektörünün bu çıkmazını topluma bir şekilde yansıttığını söyledi ve bunu konuşarak değerlendirme fırsatı bulacak olmalarında dolayı memnuniyetini belirtti ve herkesi panele davet etti.

-Fuar programı

Açılışın ve tüm etkinliklerin saat 20.30'da başlayacağı 35. Işık Kitabevi Fuarı programı şöyle:

28 Ağustos Pazartesi – Açılış ve Kokteyl. Müzik: Serdar Kavaz. Onur Ödülü: Acar Akalın ve Panikos Hrisantu. Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Hakkı Yücel

29 Ağustos Salı - Panel: Laiklik ve İnsan Hakları. Moderatör ve Konuşmacı: Aslı Murat

Konuşmacı: Mine Yücel, Burak Maviş, Can Azer

30 Ağustos Çarşamba -Panel: Kültürel Alana Müdahalelere Karşı Sanatla Mücadele - Düzenleyen; Sanatçı ve Yazarlar Birliği- Moderatör: Halil Karapaşaoğlu. Konuşmacılar: Nilgün Güney, Okan Ersan, Tuğçe Tekhanlı

31 Ağustos Perşembe– Panel: Kıbrıs Türk Toplumunda Çıkmaz Nerede? Moderatör: Fehiman Eminer

Konuşmacılar: Cemal Özyiğit, Hakan Gündüz, Yusuf Avcıoğlu, Macide Artaç Özdal

1 Eylül Cuma –Söyleşi; Romandan Uyarlanmış Hayat - Murat Menteş (Türkiye’den Konuk)

2 Eylül Cumartesi –Panel: Milliyetçilk; Yeniden Üretimi ve Yükselişi. Moderatör; Doğuş Derya

Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Mete Hatay, Ali Dayıoğlu.

3 Eylül Pazar –Panel: Edebiyat ve Hayat. Moderatör: Mihrican Aylanç. Konuşmacılar: Emrah Öztürk, Salamis Ayşegül Şentuğ, Hüseyin Bahca.

4 Eylül Pazartesi –Panel; Müzakere Masasında Çıkmaz Nerede? Moderatör: Umut Bozkurt. Konuşmacılar: Kudret Özersay, Asım Akansoy, Ergün Olgun, Ahmet Sözen.

5 Eylül Salı - Panel: Çıkmaza Karşı Sanatla Direnmek. Moderatör: Vasfi Çiftçioğlu. Konuşmacılar: Mine Balman, Ümit İnatçı, Cemal Yıldırım, Doğuş Özokutan, İzel Seylani.

6 Eylül Çarşamba- Söyleşi: Melisa Kesmez (Türkiye’den Konuk) Moderatör: Fatoş Avcısoyu Ruso.

7 Eylül Perşembe-Panel: Kıbrıslı Türk Olmak. Moderatör: İlksoy Aslım. Konuşmacılar: Sami Özuslu, Tacan Reynar, Berna Çelik.

8 Eylül Cuma -Panel; Kıbrıs Türk Medyasında Çıkmaz. Düzenleyen; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği. Moderatör: Canan Onurer. Konuşmacılar: Gürdal Hüdaoğlu, Ali Baturay.