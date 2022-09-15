35’inci Miss Kuzey Kıbrıs ile 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs belrlendi

35’inci Miss Kuzey Kıbrıs ile 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs dün akşam gerçekleştirilen Gala gecesinde belirlendi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde, Günkut Ajans’ın organizatörlüğünde gerçekleştirilen gecede Miss Kuzey Kıbrıs 2022 tacının sahibi Azra Kızılbora oldu.
BRT’den canlı yayınlanan gecede Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler ise üçüncü oldu.
Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Yarışmasında ise Volkan Zeki Sel “Bay Kuzey Kıbrıs 2022” seçilirken, Ahmet Özcezarlı ikinci, Olkan Özoğlu üçüncü oldu.
Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Hündüz, Bay Dostluk 2022 ödülünü ise Şaban Vural aldı.